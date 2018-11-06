2018-11-07T09:05:41+03:00
Гость в студии
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета

руководитель литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы Елена Третьякова и оперный певец, бас Деян Вачковруководитель литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы Елена Третьякова и оперный певец, бас Деян ВачковФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM - всемирно известный оперный певец Деян Вачков и руководитель литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы Елена Третьякова

«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета

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В Нижний Новгород идет «Болдинская осень»! С 15 по 25 ноября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдёт XXXII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». 10 фестивальных дней вместят в себя Пушкинские произведения, великую музыку, незабываемые встречи с гостями фестиваля – звездами мировой оперной и балетной сцены XXI века.

О программе фестиваля, Пушкине и современной опере побеседовали с всемирно известным оперным певцом Деяном Вачковым (Болгария) и руководителем литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы и балета Еленой Третьяковой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета.Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ

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Гость в студии

Тема: «Мы ждем, когда же робот сделает что-то нехорошее, а если нехорошее делает человек, нам это не интересно»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КРАЙНОВ
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