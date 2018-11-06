6 Нояб. 10:00 2018-11-07T09:05:41+03:00

«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета 00:00 00:00

В Нижний Новгород идет «Болдинская осень»! С 15 по 25 ноября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдёт XXXII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». 10 фестивальных дней вместят в себя Пушкинские произведения, великую музыку, незабываемые встречи с гостями фестиваля – звездами мировой оперной и балетной сцены XXI века.

О программе фестиваля, Пушкине и современной опере побеседовали с всемирно известным оперным певцом Деяном Вачковым (Болгария) и руководителем литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы и балета Еленой Третьяковой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!