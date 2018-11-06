«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета
В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM - всемирно известный оперный певец Деян Вачков и руководитель литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы Елена Третьякова
«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета
В Нижний Новгород идет «Болдинская осень»! С 15 по 25 ноября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина пройдёт XXXII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». 10 фестивальных дней вместят в себя Пушкинские произведения, великую музыку, незабываемые встречи с гостями фестиваля – звездами мировой оперной и балетной сцены XXI века.
О программе фестиваля, Пушкине и современной опере побеседовали с всемирно известным оперным певцом Деяном Вачковым (Болгария) и руководителем литературно-драматургической части Нижегородского театра оперы и балета Еленой Третьяковой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Болдинская осень» в Нижегородском театре оперы и балета.Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ