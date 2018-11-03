2018-11-02T11:20:20+03:00
Гость в студии
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Кирилл Кобрин: «Литература состоит из общества, а не отражает его»

литератор и историк Кирилл Кобринлитератор и историк Кирилл КобринФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обсудили с известным литератором и историком литературную премию «Волга/НОС» на 92,8 FM

Кирилл Кобрин: «Литература состоит из общества, а не отражает его»

00:00
00:00

Литературная премия «НОС» существует в России почти 10 лет, и ее главное отличие от других премий в области литературы – публичные дебаты о литературе, о жизни, о нас самих. В этом году премия расширила свои границы и «пошла» в регионы. Впервые дебаты «НОСа» прошли в Нижнем Новгороде, произошло это 28 октября в Арсенале (Волго-Вятский филиал ГЦСИ). Почему оценку современной отечественной литературе должны давать не только профессионалы-литературоведы, обсудили с членом первого состава жюри, одним из попечителей премии «НОС», известным литератором и историком Кириллом Кобриным на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 21.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Августа 2018 17:05 - 17:31

Гость в студии

Тема: «Мы ждем, когда же робот сделает что-то нехорошее, а если нехорошее делает человек, нам это не интересно»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КРАЙНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам октября
Санавиацию впервые задействовали для доставки больного из Ветлуги в Нижний Новгород
Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий 4 ноября
Концерт Дмитрия Маликова в Нижнем Новгороде начнется в 20:00
На Рождественской улице прошла интерактивная костюмированная экскурсия «Купеческий Нижний»
Глеб Никитин вручил нижегородцам премии Минина и Пожарского в День народного единства
ФК «Нижний Новгород» уступил «Тюмени» в матче ФНЛ
Глеб Никитин и Владимир Панов возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Глеб Никитин посетил ярмарку на Рождественской улице
6 ноября в Нижнем Новгороде пройдет всероссийская игра «Риск»
Пропавшего в Кстовском районе 54-летнего Александра Сиднева нашли погибшим
Салют в честь Дня народного единства в Нижнем Новгороде начнется в 21:00
Нижегородские полицейские поймали похитителя аппарата для жарки во фритюре
Уехал на рыбалку и пропал: в Кстовском районе ищут 54-летнего Александра Сиднева
БК «Нижний Новгород» уступил польской «Зенене Гуре» в матче Единой Лиги ВТБ
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства
В Нижний Новгород приехал президент европейской цирковой ассоциации Карло Урс Пилс