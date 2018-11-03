3 Нояб. 10:00 2018-11-02T11:20:20+03:00

Кирилл Кобрин: «Литература состоит из общества, а не отражает его» 00:00 00:00

Литературная премия «НОС» существует в России почти 10 лет, и ее главное отличие от других премий в области литературы – публичные дебаты о литературе, о жизни, о нас самих. В этом году премия расширила свои границы и «пошла» в регионы. Впервые дебаты «НОСа» прошли в Нижнем Новгороде, произошло это 28 октября в Арсенале (Волго-Вятский филиал ГЦСИ). Почему оценку современной отечественной литературе должны давать не только профессионалы-литературоведы, обсудили с членом первого состава жюри, одним из попечителей премии «НОС», известным литератором и историком Кириллом Кобриным на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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