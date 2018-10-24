В нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи
Об этом рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода Михаил Баранов на 92,8 FM
В нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи – «Тема дня» на 92,8 FM
Неделю назад, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент Владислав Росляков расстрелял несколько человек и подорвал взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек (студенты и преподаватели), пострадало более 40 человек…
В связи с этими трагичными событиями министерство образования Нижегородской области рекомендовало учреждениям образования принять исчерпывающие меры, направленные на сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
О том, какие меры безопасности будут приняты, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода Михаил Баранов.
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