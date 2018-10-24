2018-10-24T18:23:06+03:00
Тема дня - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи

В нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего НовгородаВ нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Об этом рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода Михаил Баранов на 92,8 FM

В нижегородских школах усилят меры безопасности после событий в Керчи – «Тема дня» на 92,8 FM

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Неделю назад, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент Владислав Росляков расстрелял несколько человек и подорвал взрывное устройство. По последним данным, погиб 21 человек (студенты и преподаватели), пострадало более 40 человек…

В связи с этими трагичными событиями министерство образования Нижегородской области рекомендовало учреждениям образования принять исчерпывающие меры, направленные на сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.

О том, какие меры безопасности будут приняты, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода Михаил Баранов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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