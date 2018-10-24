2018-10-24T18:24:11+03:00
Гость в студии
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман об ошибках Галкина и Пряникова, и участии в «прямом эфире» Малахова

учительница русского языка и литературы, автор youtube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартманучительница русского языка и литературы, автор youtube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна ГартманФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Автор youtube-канала «Училка vs ТВ» призналась, что не ожидала резонансного отклика на свое начинание

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман об ошибках Галкина и Пряникова, и участии в «прямом эфире» Малахова

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Героями роликов нижегородской «училки» Татьяны Гартман уже побывали Владимир Познер, Максим Галкин, Юлия Высоцкая, Ольга Скабеева, Иван Ургант и ведущие телеканала НТВ. В программе «Гость в студии» на Радио «Комсомольская правда» Татьяна разобрала распространенные ошибки с числительными и ударениями, рассказала об агрессивной реакции ведущего телепроекта «Мы – грамотеи!» («Россия – Культура») Александра Пряникова на критику, и об успехах нижегородской детской тележурналистики.

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Нижегородская «училка» Татьяна Гартман об ошибках Галкина и Пряникова, и участии в «прямом эфире» Малахова.Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ

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