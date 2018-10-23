23 Окт. 10:00 2018-10-24T16:51:19+03:00

Как будут выглядеть «умные» остановки в Нижнем Новгороде – «Тема дня» на 92,8 FM 00:00 00:00

Обещания сделать «умные» остановки общественного транспорта в Нижнем Новгороде звучат не первый год. Изначально планировалось установить такие павильоны к чемпионату мира по футболу-2018. Проект был одобрен на заседании профильной комиссии гордумы еще в сентябре прошлого года, но никаких подвижек в этом вопросе не случилось.

И вот, на днях в мэрии прошел брифинг, на котором глава города Владимир Панов поделился деталями проекта, который стартует уже в ноябре этого года. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!