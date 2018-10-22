Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?
Городские власти намерены рассмотреть этот вопрос
Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?
Инициатива жителей Нижнего Новгорода назвать одну из улиц именем народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, казалось, давно позабыта местными чиновниками. Идея была озвучена осенью 2016 года, но по какой-то причине до сих пор не реализована. Обсудили «топонимический» вопрос в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!