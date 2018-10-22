2018-10-23T11:31:39+03:00
Тема дня - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ

Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?

Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Городские власти намерены рассмотреть этот вопрос

Появится ли в Нижнем Новгороде улица имени Евгения Евстигнеева?

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Инициатива жителей Нижнего Новгорода назвать одну из улиц именем народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, казалось, давно позабыта местными чиновниками. Идея была озвучена осенью 2016 года, но по какой-то причине до сих пор не реализована. Обсудили «топонимический» вопрос в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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