2020-08-05T12:18:24+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «В своем отчете Глеб Никитин говорил не о достижениях, а о проблемах»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «В своем отчете Глеб Никитин говорил не о достижениях, а о проблемах»

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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым коронавирусную обстановку, губернаторский отчет в областном Заксобрании, дело о взятке экс-главы администрации Советского района Исаева и ситуация перед выборами в Думу Нижнего Новгорода.

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