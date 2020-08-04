4 Авг. 2020 2020-08-05T12:18:24+03:00

Александр Суханов: «В своем отчете Глеб Никитин говорил не о достижениях, а о проблемах» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым коронавирусную обстановку, губернаторский отчет в областном Заксобрании, дело о взятке экс-главы администрации Советского района Исаева и ситуация перед выборами в Думу Нижнего Новгорода.

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