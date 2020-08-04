Александр Суханов: «В своем отчете Глеб Никитин говорил не о достижениях, а о проблемах»
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «В своем отчете Глеб Никитин говорил не о достижениях, а о проблемах»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым коронавирусную обстановку, губернаторский отчет в областном Заксобрании, дело о взятке экс-главы администрации Советского района Исаева и ситуация перед выборами в Думу Нижнего Новгорода.
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