114 штрафов погасила владелица таксопарка в Арзамасе после ареста счетов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владелица таксопарка из Арзамаса оплатила 114 штрафов ГИБДД только после того, как судебные приставы ограничили доступ к ее банковским счетам. Общая сумма задолженности составляла около 89 тысяч рублей. А с учётом исполнительского сбора нарушительница выплатила более 300 тысяч, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

В отношении 29-летней предпринимательницы было возбуждено 114 исполнительных производств. Все нарушения правил дорожного движения были зафиксированы камерами. Несмотря на то, что за рулем находились водители автомобилей такси, ответственность за оплату штрафов легла на собственницу данных транспортных средств.

После возбуждения исполнительных производств женщину уведомили о необходимости добровольно погасить задолженность, однако в установленный срок этого сделано не было. Тогда судебный пристав взыскал исполнительский сбор в размере 214 тысяч рублей и наложил арест на денежные средства на банковских счетах должницы.

Оставшись без свободного доступа к своим финансам, предпринимательница полностью погасила задолженность вместе с начисленным исполнительским сбором. После поступления средств все исполнительные производства были завершены в связи с фактическим исполнением требований.