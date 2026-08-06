В банке «Центр-инвест» стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» 2026

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

1 августа 2025 года стартовал прием заявок на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

250 лучших студентов получат стипендию в размере 50 000 рублей и возможность пройти стажировку в банке «Центр-инвест». Автор самой яркой бизнес-идеи будет вознагражден поездкой в Китай. Это возможность перенять международный опыт, наладить кросс-культурные связи и найти вдохновение для развития своего стартапа.

Претендовать на получение стипендии могут бакалавры, магистранты и аспиранты в возрасте до 27 лет включительно, обучающиеся на очной форме обучения, включая первокурсников. Подать заявку на конкурс можно до 30 сентября.

За многолетнюю историю участниками конкурса стали более 50 000 студентов из 26 ведущих вузов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего Новгорода, Астрахани и республики Адыгея, и более 6,5 тысяч студентов стали победителями конкурса.

Банк «Центр-инвест» успешно реализует ESG-модель ответственного бизнеса в экономике трансформаций, поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и их глобальной конкурентоспособности в интересах нынешнего и будущих поколений.

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