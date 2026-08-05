Около 800 школ готовят к началу учебного года в Нижегородской области Фото: Минобр Нижегородской области

Около 800 школ готовятся принять своих учеников в новом учебном году в Нижегородской области. Сейчас в учреждениях заканчивают ремонты, а сотрудники создают уют для учащихся. Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.

Каждая школа проходит проверку в конце лета, в ходе которой оценивают готовность учебного заведения. В такую проверку входят оценка здания и спортивной инфраструктуры, исправность «тревожных кнопок», систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Также проводится контроль медпунктов и пищеблоков.

– В августе министерство совместно с администрациями муниципалитетов и профильными ведомствами проверяет каждое образовательное учреждение – от пропускного режима и пожарной безопасности до чистоты помещений, качества питания в столовых, освещенности классов. Следим, чтобы школы были укомплектованы учебниками, лабораторным оборудованием, – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Так, в муниципальном округе города Чкаловск восемь школ откроют свои двери для учеников в новом учебном году. Причем в четырех имеется инфраструктура, позволяющая учиться детям с ограниченными возможностями здоровья.

А в Либежевской школе нужно еще навести лоск в спортивном зале. По словам директора Дмитрия Попенко, сейчас там подходят к концу работы по покраске полов.

Создание условий для получения детьми качественного образования – одна из задач региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети».