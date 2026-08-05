Нижегородцы с инвалидностью могут бесплатно пройти курс по ИИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области стартует специальная программа МТС по ИИ для нижегородцев с инвалидностью «Каждый включен». Люди, имеющие нарушения слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, могу пройти ее совершенно бесплатно. Она предполагает обучение пользователей работе с нейросетями, применению ИИ в рабочих задачах и цифровых профессиях. Чтобы пройти курс, достаточно в срок до 21 августа зарегистрироваться на сайте проекта.

- Мы убеждены, что цифровой талант не имеет ограничений по здоровью. Проект "Каждый включен" – это не просто образовательная инициатива, а реальный карьерный лифт для людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы жители нашего региона получили равный и комфортный доступ к передовым ИИ-технологиям, которые сегодня становятся стандартом на рынке труда, - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Обучение стартует уже 1 сентября и продлится семь недель. Участники научатся использовать нейросети и ИИ-инструменты, укрепят навыки поиска и анализа информации, освоят работу с текстом и визуальным контентом. Данный курс максимально адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого к работе были привлечены многочисленные эксперты, в том числе представители Всероссийского общества глухих.

Курс «Каждый включен» состоит из 25 видеоуроков, тестов и практических заданий в формате семи еженедельных модулей. Платформа и материалы отлично совместимы с скринридерами, поддерживают навигацию с клавиатуры. Все видео сопровождаются субтитрами, а онлайн-встречи – жестовым языком.