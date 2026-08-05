Один из домов на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могут снести Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дом на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могут снести из-за представляющей угрозы. Он находится на территории бывших военных городков.

Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, на проспекте велось строительство жилых домов для нужд ведомства в период с 2007 по 2015 год. Работы осуществлялись по заказу Минобороны РФ ООО «СУ № 155».

– Недострои расположены в районе высокоплотной жилой застройки, создают потенциально опасную ситуацию, в том числе – для детей и подростков, что недопустимо, – отмечает ведомство.

Однако на сегодняшний день строительные работы так и не закончены, а помещения «простаивают», их техническое состояние с каждым годом становится все хуже. В домах никто не проживает.

Власти Нижегородской области обращались в Министерство обороны. В 2023 году был поднят вопрос о том, чтобы достроить дома, но тогда они должны были перейти в областную собственность. Региональное правительство выступало с предложением о привлечении спонсора к достройке при условии, что 15% квартир будут предназначены для военнослужащих.

Вопрос изучали несколько лет, но, несмотря на продолжительный срок, итоговое решение озвучено не было.

На территории недостроев было проведено инженерное обследование. По итогам которого было зафиксировано, что дом представляет опасность. Дело в том, что на протяжении многих лет у него отсутствует кровля, из-за чего нарушилась прочность здания.

Нижегородское правительство рассчитывает на благополучное разрешение вопроса в ближайшее время.