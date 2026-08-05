15-летний подросток утонул в безымянном пруду в Кулебаках. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Еще одна трагедия на воде произошла в Нижегородской области. В Кулебаках 15-летний подросток утонул в безымянном пруду на улице Краснодонцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Тело погибшего из воды достали сотрудники МВД. На место происшествия также прибыли следователи. Они осмотрели подростка: повреждений криминального характера не обнаружили. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе Следственного комитета Нижегородской области рассказали, что пруд не был оборудован для купания. Погибший находился на водоеме в компании сверстников без сопровождения взрослых. Сейчас следователи проверяют все обстоятельства трагедии. По итогам будет принято процессуальное решение.

Нижегородцам напоминают, что купаться можно только в разрешенных для этого местах. Запрещается заходить в водоемы в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние могут купаться только под присмотром взрослых.