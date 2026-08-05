«Нижфарм» ответил на претензии к ректальным свечам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Нижфарм» дала ответ на претензии, поступившие по поводу некачественных ректальных свечей. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал пресека» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Нижфарм».

Минпромторг РФ считает, что у лекарственного препарата серии 50425 мог отсутствовать терапевтический эффект. А причиной этому могло послужить сырье сомнительного качества или допущенные нарушения при производстве продукции.

«Нижфарм» молчать не стал, а дал свой ответ. Представители компании заявили о своей уверенности в качестве производимого препарата.

– Отклонений не выявлено, все компоненты прошли входной контроль перед отправкой на производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам, – пишет телеграм-канал со ссылкой на представителей фарм. производителя.

Организация также прокомментировала претензию к отсутствию терапевтического эффекта. По словам представителей, это могло произойти по нескольким причинам: индивидуальные особенности человеческого организма, нарушение хранения препарата и даже неверная постановка диагноза.