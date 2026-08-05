ЦРТС выявил 25 нарушений у автобусов дзержинского перевозчика. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинске сотрудники Центра развития транспортных систем провели проверку выполнения государственных контрактов перевозчиком ООО «Тройка», обслуживающим автобусные маршруты № 5 и № 28. В семи проверенных автобусах выявлено 25 нарушений.

Самое грубое нарушение зафиксировано на маршруте № 5. По условиям контракта на линии должны работать два автобуса большого класса, однако фактически они отсутствовали. Также среди нарушений зафиксировано отсутствие пандусов, видеонаблюдения, автоинформаторов, молотков около аварийных окон. В шести автобусах на кузове или в салонах была указана неполная или неверная информация. Кроме того, фиксировались разбитые лобовые стекла, повреждения обивки сидений и надписи на спинках.

В адрес ООО «Тройка» будут направлены претензии с требованием уплаты штрафов и устранения нарушений. Если в течение 15 дней недостатки не будут исправлены, Центр развития транспортных систем инициирует расторжение контрактов в одностороннем порядке.