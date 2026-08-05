На 7,4% сократилось количество ДТП в Нижегородской области. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировано устойчивое снижение аварийности на дорогах. По данным ГУ МВД по региону, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 7,4% – с 1960 до 1815.

Также наблюдается сокращение количества раненых в ДТП на 9,9% – с 2538 до 2288, а количество погибших снизилось почти на четверть – на 24,8% (со 137 до 103 человек).

Число ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось почти вдвое – на 47,3% (с 188 до 99). Количество погибших в таких авариях сократилось на 66,7% (с 39 до 13 человек), а пострадавших – на 51,7% (с 267 до 129). Всего за полгода сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 4479 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. В отношении 424 человек, повторно севших за руль пьяными, возбуждены уголовные дела.

Количество аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 8,4% (с 238 до 218), число раненых детей – на 5,1% (с 257 до 244).