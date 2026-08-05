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НовостиЭкономика5 августа 2026 12:23

Госдолг Нижегородской области снизился на 12 млрд рублей

Сейчас его сумма составляет 204,4 миллиарда рублей
Елена ПАШКИНА
Госдолг Нижегородской области снизился на 12 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области снизился на 12 млрд рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Государственный долг Нижегородской области, по данным на 1 августа, составил более 200 млрд рублей. Это на 12 миллиардов меньше, чем в начале 2026 года. Соответствующий документ появился на сайте министерства финансов Нижегородской области.

Часть долга составляют федеральные бюджетные кредиты — 112,1 миллиардов рублей. Сумма кредитов коммерческих банков почти вдвое меньше — 65,5 миллиардов рублей. Государственные ценные бумаги также являются важной частью долгового обязательства, на 1 августа их сумма оценивалась в 25,5 миллиардов рублей.

Согласно документу, государственный долг 1 января 2027 года может уменьшиться до 230,5 миллиардов рублей.