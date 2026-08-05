Юрий Шалабаев объявил о старте уборочной кампании в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде стартовала уборочная кампания. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в социальных сетях, город, привычный быть миллионником, деловым и промышленным центром, теперь благодаря присоединению Кстовского района приобрёл ещё и аграрную составляющую.

В первый день в поля вышли три хозяйства, в ближайшее время к ним присоединятся остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысячи гектаров. Основная ставка сделана на озимую пшеницу — более 6 тысяч гектаров. Также аграрии соберут ячмень, овёс, горох и кукурузу.

При этом Юрий Шалабаев обратил внимание, что намолотить зерно – лишь половина дела: важно вовремя провести его сушку и очистку, чтобы оно не потеряло качество, и грамотно выстроить логистику для оперативной отправки на склады и элеваторы. Все необходимые площади и мощности для приёмки, переработки и хранения в городе имеются.

– Желаю нашим комбайнерам, водителям и механизаторам хорошей погоды, исправной техники и рекордных урожаев! Пусть у них будет много в этом плане работы, а у нас – качественная и доступная сельхозпродукция, – написал глава города.