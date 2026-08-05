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НовостиОбщество5 августа 2026 11:43

Долги управляющей компании привели к расторжению договора с «ТНС Энерго НН»

С 1 сентября жители домов на Карла Маркса и Сахарова будут платить за свет напрямую
Екатерина МАРКЕЛОВА
Долги управляющей компании привели к расторжению договора с «ТНС Энерго НН».

Долги управляющей компании привели к расторжению договора с «ТНС Энерго НН».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде поставщик электроэнергии «ТНС Энерго НН» с 1 сентября в одностороннем порядке расторгает договор с управляющей компанией ООО «Анико» из-за задержек платежей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Задолженность копилась по двум многоквартирным домам: на улице Карла Маркса, 47, и на улице Академика Сахарова, 115/2. Сроки оплаты нарушались длительное время, что и стало причиной разрыва контракта.

Жильцы этих домов с 1 сентября переходят на прямые расчёты с поставщиком. Для каждого собственника будет открыт личный лицевой счёт, договоры заключаются автоматически – никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Показания счётчиков необходимо передавать до 25-го числа в «ТНС Энерго НН».