Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития Нижегородской области Фото: социальные сети Игоря Седых

Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых назначил своим советником Романа Костюничев. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Новый советник министра является выпускником программы «Герои. Нижегородская область». За свою отвагу и смелость, проявленные при защите родины, он награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По словам Игоря Седых, Роман Игоревич проходил стажировку в министерстве нижегородских подведомственных учреждений с осени 2025 года. За это время он изучил вопросы социальной политики и систему поддержки жителей региона.

Роман Игоревич будет развивать проекты, помогающие ветеранам боевых действий и контролировать решение вопросов, касающихся сохранения памяти о погибших защитниках Отечества.

Еще в компетенции нового советника входит взаимодействие с Фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими общественными организациями и другими профильными структурами. Планируется работа и с подростками – уроки мужества и развитие военно-патриотического воспитания.