Более 350 тысяч граждан пользуются «Картой жителя Нижегородской области»

Более 350 тысяч граждан пользуются «Карту жителя Нижегородской области» Фото: Минцифры Нижегородской области

Более 350 тысяч нижегородцев стали пользователями «Карты жителя Нижегородской области» за все время ее существование. Кроме того, в течение 2026 года к системе подключились 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– В 2024 году мы первыми в стране запустили виртуальную «Карту жителя», что сделало популярный сервис «транспортный проездной» еще доступнее. С того момента Карта получила много новых опций. Например, недавно появилась возможность использовать ее в качестве ключа от домофона, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Система усовершенствовалась в 2026 году. В национальном мессенджере «МАКС» теперь есть чат-бот «Карта жителя Нижегородской области». С его помощью нижегородцы могут найти ответы на вопросы, связанные с льготами и мерами поддержки, с балансом транспортной карты или проездного билета.

Но на этом возможности сервиса не заканчиваются. В прошлом году в приложении появился "Кабинет родителя", где взрослым доступны время посещения школы и данные о питании ребенка. Кроме того, на портале нижегородцы могут отследить точки с бесплатным Wi-Fi, оформить абонемент в ФОК, найти пропавшего питомца, в онлайн-формате узнать, есть ли нужное топливо на заправке.

Отметим, карту могут оформить не только жители Нижнего Новгорода, но и люди, проживающие в области.