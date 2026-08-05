Пациент с зеркальным расположением органов пришел на УЗИ к нижегородским врачам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде врачи обнаружили у пациента редкую аномалию. В его организме все внутренние органы оказались зеркально отражёнными. Об этом случае рассказывается в телеграм-канале «Бокал прессека».

УЗИсты Приволжского окружного медицинского центра выявили у мужчины полную транспозицию: сердце, печень, селезёнка и другие органы располагались не там, где им положено, а в зеркальном отражении от нормы.

Сам пациент, готовившийся к плановой операции, понятия не имел о своей уникальной анатомии, открытие стало для него полной неожиданностью. Как пояснил заведующий отделением ультразвуковой диагностики ПОМЦ Михаил Чичканов, такие случаи встречаются у одного из 10 тысяч человек, а сама особенность никак не влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Врачи также обнаружили у мужчины подковообразную почку – аномалию, при которой из-за эмбрионального сбоя орган «забыл» подняться из таза в подреберье. Сам пациент долгие годы списывал неприятные ощущения на «чувствительный мочевой пузырь».