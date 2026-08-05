Михаил Клинков: «Администрация готова стать медиапартнером для предприятий»

В «Медиафоруме "Повестка дня 2.0: Дзержинск – единое информационное пространство"» приняли участие руководители пресс-служб 20 крупных предприятий города и администрации, руководители СМИ: представительства «Российской газеты» в ПФО, телекомпании «Дзержинск», газеты «Дзержинские ведомости».

– Дзержинск – промышленный город. У нас работают 1047 промышленных предприятий, на которых трудятся десятки тысяч человек. Мы предложили бизнесу и власти работать в одной информационной связке, чтобы достижения наших заводов и производственных компаний не терялись на фоне городских новостей, а сотрудники предприятий получали полную информацию о жизнедеятельности города. В качестве совместных проектов предложили рассмотреть спецпроекты: «Экоповестка», «Как живут династии на дзержинских заводах», «Карьерная площадка для молодых». По сути, администрация готова стать медиапартнёром для предприятий, – сказал глава Дзержинска Михаил Клинков.

Статус форума подчеркнул Арсений Бабенков, директор представительства «Российской газеты» в ПФО. Он представил доклад – «Инструменты федерального позиционирования от "Российской газеты"» и подробно ответил на вопросы присутствующих.

Торжественным моментом стала церемония награждения. Благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области за профессионализм и достижения в сфере массовой информации были вручены Лидии Сенюткиной (менеджеру по связям с общественностью и СМИ ООО «РусСилика»), Светлане Иост (руководителю корпоративных коммуникаций АО «Сибур-Нефтехим») и Ирине Николаевой (врио начальника отдела по внешним и внутренним коммуникациям ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»).

Все участники отметили важность мероприятия и выразили общее мнение: подобные встречи необходимо продолжать.

– Согласен. Необходимо создать единую коммуникационную площадку для диалога власти и бизнеса. В современном мире именно информация определяет многое, поэтому очень важно обеспечить её максимальную точность, оперативность и открытость. И в центре этой площадки — житель города Дзержинска, который должен получать достоверные сведения о жизни города, понимать планы развития предприятий и чувствовать себя частью большой единой команды. Мы в этом городе живём все вместе. И развивать его мы тоже будем все вместе: предприятия, городские службы и каждый дзержинец. Это – единое пространство. И это пространство должно соответствовать всем современным стандартам жизни, которые мы хотим получить в Дзержинске, – добавил Михаил Клинков.