Первый резидент нижегородской ОЭЗ использовал знак «Сделано в Кулибине» Фото: компания "РусСилика"

Первым предприятием, которое использовало знак «Сделано в Кулибине» на своей продукции, стало «РусСилика». Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

– Нанесение отличительного знака на продукцию резидентов ОЭЗ «Кулибин» поспособствует продвижению не только выпускаемых товаров, но и самой площадки среди потенциальных инвесторов, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По его словам, организация занимается производством микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. «РусСилика» является единственным предприятием в России с такой продукцией, за счет чего маркировку знаком заметят и другие регионы страны.

Генеральный директор «РусСилика» также прокомментировал новую возможность. Леонид Гроша рассказал, что для их компании это большая честь.

– Это признание высокого уровня производства, современных технологий и работы всей нашей команды, – добавил он.

Гендир Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что в будущем знак «Сделано в Кулибине» смогут получать и другие предприятия, которые будут числиться в рядах резидентов.

В ведомстве также рассказали о преимуществах быть резидентом ОЭЗ. Например, можно снизить налоговую ставку на прибыль. Это позволяют преференциальные условия. Так, с 25% до 2% первые пять лет, до 5% – следующие пять лет и до 14,5% – в последующие годы. Также резиденты могут освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.