Участок дороги отремонтировали в Воскресенском округе за 94 млн рублей. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Воскресенском округе отремонтировали участок автомобильной дороги «Воскресенское - Русениха - Будилиха» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Дорога соединяет районный центр Воскресенское с деревнями Чернышиха, Бахариха, Площаниха, Лучиновка, Щербачиха и другими населенными пунктами. В этот раз ремонт затронул участок до деревни Русениха. Его протяженность составляет 4,2 километра. Участок включает мост через ручей. Ремонтные работы обошлись почти в 94 миллиона рублей. Ранее здесь же привели в порядок первые восемь километров трассы.

В процессе ремонта на обочинах вырубили кустарники и мелколесье, провели планировки и подсыпку асфальтогранулята для их укрепления и выравнивания. Кроме того, подрядчик убрал изношенный слой дорожного покрытия и уложил новый толщиной 4 сантиметра. В завершении рабочие нанесли на дорогу горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

Как отметил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов, оставшийся участок от Русенихи до Будилихи также ждут ремонтные работы. Он уже включен в предварительные планы. Всего по национальному проекту в Воскресенском округе уже привели в порядок более 200 километров дорог, 33 километра отремонтировали в 2026 году. Обновленные трассы используют более 15 тысяч жителей.