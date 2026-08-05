Завод за три млрд рублей хотят построить в Арзамасе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Завод, специализирующийся на изготовлении фрикционных дисков, планируют возвести в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале региона.

Предприятие, земельный участок которого займет 9,8 гектара, хотят построить вблизи села Пешелань. Согласно описанию, завод будет производить фрикционные диски, которые активно пользуются спросом в машиностроении и народном хозяйстве, в медицине, а также в оборонной промышленности. Предприятие предоставит 100 рабочих мест.

На строительство завода, которое продлится два года, необходимы три миллиарда рублей. Окупятся эти вложения только через восемь лет.

На сегодняшний день проект находится на стадии планирования.