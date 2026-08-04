Ситуация с едким запахом в Городце заинтересовала нижегородское Минэкологии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Городца образовался резкий химический запах, который доставляет жителям Городца дискомфорт. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возьмет пробу воздуха.

– На 4 августа запланирован отбор проб атмосферного воздуха специалистами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно со специалистами ГБУ, НО «Экология региона». По результатам анализов будет решаться вопрос о проведении проверки конкретного юридического лица или лиц, – рассказали ИА «В городе N» в ведомстве.

Однако не только нос чувствует отвратительный запах – в небе иногда отчетливо виднеется желтый дым. По словам жителей, зловоние настолько сильное, что чувствуется даже в закрытых помещениях. Они также предположили, что причина может крыться в новом предприятии, которое производит фанеру.

Отмечается, что раньше подобных жалоб не возникало.