Главным советником губернатора Нижегородской области назначен Иван Калмыков Фото: социальные сети КУПНО

Иван Калмыков стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он будет заниматься вопросами, касающимися координации кадрового обеспечения экономики и развития человеческого капитала. Об этом пишет Корпоративный университет правительства Нижегородской области в социальных сетях.

Несмотря на новую должность, пост ректора КУПНО Иван Калмыков покидать не собирается. Он планирует совмещать эти две трудовые деятельности.

На посту советника Иван Калмыков будет обеспечивать взаимодействие не только между учебными заведениями, но и между работодателями и предпринимателями.