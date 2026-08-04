Суд изъял пруды у нижегородской компании в пользу государства Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд принял решение об изъятии прудов у ООО «Рыбхоз Полдеревский» в государственную собственность. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области.

Выксунская городская прокуратура проверила исполнение земельного законодательства. По результатам проверки ведомство установило, что водоемы и земельные участки, которые находились в частной собственности, по праву принадлежат государству.

Сотрудники обратились в суд для восстановления справедливости. Первый Арбитражный Апелляционный суд в процессе судебных разбирательств удовлетворил иск прокураторы – территории принадлежат Российской Федерации. Так, пруды и земельные участки под ними были изъяты у компании «Рыбхоз «Полдеревский» в государственную собственность.