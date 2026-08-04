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НовостиОбщество4 августа 2026 11:02

Три сети АЗС подозревают в завышении цен в Нижегородской области

Им выданы предупреждения
Елена ПАШКИНА
Три сети АЗС подозревают в завышении цен в Нижегородской области

Три сети АЗС подозревают в завышении цен в Нижегородской области

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трем сетям АЗС в Нижегородской области выдали предупреждения. В их действиях содержатся признаки нарушения Закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Нижегородской области.

Согласно данным, компании ООО «ВНП», ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» подняли цены на топливо АИ-95 и АИ-92.

– Изменение цены товара на АЗС ООО «ВНП», ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен, – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что действия подобного характера могут ущемлять интересы потребителей, так как для них сделка становится невыгодной.

Организациям напомнили о важности соблюдения принципов ценообразования. А также выдали предупреждения о необходимости прекращения действий, связанных с нарушением закона.