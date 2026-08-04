Нижегородским пациентам с раком будут бесплатно оказывать немедицинскую помощь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пациенты с онкологией смогут получить немедицинскую помощь на безвозмездной основе. Благотворительный фонд «Онкологика» при поддержке Фонда президентских грантов открыл на территории Нижнего Новгорода центр помощи людям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает канал «Бокал-прессека» в мессенджере «МАКС».

– Нижегородская область вошла в число шести регионов России с наибольшим количеством обращений за немедицинской помощью, – сообщается в посте.

Согласно информации, в новый центр можно будет прийти за консультацией психологов и юристов, за помощью в оформлении мер социальной поддержки и получении второго медицинского мнения. Кроме того, сотрудники учреждения помогут в вопросах, связанных с организацией проезда к месту лечения, проживанием и оплатой.

Помимо юридических и психологических консультаций, гости центра имеют возможность посетить групповые психотерапевтические и просветительские программы.

Также нижегородцы, борющиеся со злой болезнью, смогут встретиться с онкомейтами. Это люди, которые уже победили рак. Рассказы, личный контакт и поддержка окружающих – все это подбадривает онкобольных и не дает опускать руки.