Экс-депутата Николая Шумилкова отправили под домашний арест Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-депутату Законодательного собрания Нижегородской области Николаю Шумилкову изменили меру пресечения, теперь он будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Напомним, что Николай Шумилков избирался депутатом городской Думы Нижнего Новгорода пяти созывов с 2000 по 2015 год. Депутатом ЗСНО он стал в 2016 году. На момент задержания Шумилков был генеральным директором ОАО «ДУК Сормовского района».

Его задержали 15 апреля 2026 года. Бывший депутат был арестован за попытку подкупа – по версии следствия, за 1,1 миллиона рублей он хотел сменить руководство управляющей компании.

Нижегородский областной суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения 31 июля. Судом было принято решение заменить Николаю Шумилкову заключение под стражу на домашний арест по 14 сентября включительно.

Ведомство отмечает, что постановление в законную силу не вступило.