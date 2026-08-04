Крал парфюмерию и водку: В Нижнем Новгороде задержали рецидивиста, напавшего с пневматическим пистолетом на директора магазина

В Нижнем Новгороде задержали за разбойное нападение 22-летнего рецидивиста. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в разбойном нападении на директора магазина. 22-летний рецидивист напал на него с пневматическим пистолетом. Таким способом он пытался похитить алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - говорится в сообщении. – Ранее он уже был неоднократно судим и находился в федеральном розыске. Сейчас он уже задержан и заключен под стражу. Свою вину в содеянном он признал.

Как показали камеры видеонаблюдения, он пытался пронести мимо кассовой зоны бутылку водки стоимостью 519 рублей. В этот момент его остановил директор магазина. Тогда он принялся избивать директора и угрожать ему пневматическим пистолетом. Как оказалось, в этот же день он отметился не только разбойным нападением, но и кражей – из магазина косметики он похитил парфюмерию на 15 тысяч рублей.