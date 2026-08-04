Нижегородцы смогут расплачиваться по единому QR-коду с 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Банки, позволяющие оплачивать покупки по QR-кодам и NFC-табличкам, должны ввести единый код для оплаты с 1 сентября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт.

Нововведение будет действовать и для жителей Нижегородской области. НСПК уточнили, как пользоваться новой системой. Теперь, стоя на кассе, человеку достаточно отсканировать один QR-код, а не искать «свой», и оплатить товар или услугу. Такой код и будет называться универсальным.

Отметим, что есть несколько систем для оплаты: СБП, оплата частями и банковские сервисы. Здесь покупатель уже сам решает, каким образом ему будет удобно расплатиться.

К слову, универсальный код будет применяться не только для офлайн-покупок, но и для оплаты товаров и услуг в интернете.