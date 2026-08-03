Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Электрик пожарного катера спас двух нижегородцев, тонувших в Волге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Сообщение о том, что по Волге плывет женщина и просит о помощи поступило в службу спасения накануне вечером. По словам очевидцев, ее течением унесло от пляжа. Увидевший это мужчина попытался ей помочь, но не смог и его также стало уносить все дальше от берега.
По счастливой случайности в тот вечер на Волжской набережной отдыхал электрик пожарного катера.
– Находясь на острове с ночевкой вместе с дочерью, около 22:00 они услышали крики о помощи, доносившиеся с берега. Не раздумывая, они оперативно выдвинулись на личном катере к месту происшествия, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Благодаря их решимости и вовремя прибывшему экипажу катера МЧС, мужчину и женщину удалось спасти. Пострадавших доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались.
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