Ограничения проезда ввели на трех трассах в Нижегородской области

Проезд по трем трассах в Нижегородской области ограничили Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения ввели на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщается на сайте ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ремонт проводят на автодорогах М-7 «Волга», Р-158 Н.Новгород – Саратов и Р-177 «Поветлужье». В ходе работ в нормативное состояние приведут дорожное покрытие, искусственные сооружения и инфраструктуру.

На 423 – 429 км Южного обхода Нижнего Новгорода проведут фрезерование и укладку покрытия. В местах проведения работ проезжая часть будет сужена. Также ограничения коснутся участка трассы М-7 «Волга» в Лысковском районе: проезд сузят, а на двухполосной дороге заработает реверсивное движение.

На автодороге Р-158 Нижний Новгород - Саратов ограничат проезд по мосту через поселок Дружный, а также частично по трассе в Дальнеконстантиновском районе – с 38 по 40 км.

Перекрыли проезд и на 94 – 113 км трассы Р-177 «Поветлужье» в Семеновском районе, а также в деревне Боковая. Там не работает мост через реку Люнда, транспорт пустили по соседней временной дороге. Частично перекрыли и мост через реку Зимара в Воскресенском районе: проезд организован в реверсивном направлении.

Отметим, изменения в движении транспорта продлятся с 3 по 9 августа.

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