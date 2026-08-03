Глеб Никитин оценил строительство гостиницы в Городце

Гостиницу на набережной строят в Городце. Фото: канал губернатора Глеба Никитина в "Максе"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце. Своими впечатлениями он поделился в мессенджере «Макс».

– В очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной, – сказал Глеб Никитин.

Фото: канал губернатора Глеба Никитина в "Максе"

На фотографиях, опубликованных губернатором, видно, что строительство идет полным ходом. Гостиницу возводят в исторической части города на Александровской набережной, а значит из части номеров вид точно будет открываться на реку Волгу. Кроме того, в пешей доступности для будущих постояльцев окажется музейный квартал города.

Фото: канал губернатора Глеба Никитина в "Максе"

Отметим, гостиницу в Городце построят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На проведение работ из федерального бюджета был выдан льготный кредит. В октябре прошлого года проект строительства прошел Госэкспертизу.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен