Нижегородец едва не лишился зубов из-за увлечения сладкой газировкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Молодой нижегородец едва не лишился зубов из-за ежедневного употребления сладкой газировки. Каждый день он выпивал не меньше литра любимого напитка, который впоследствии полностью размягчил внутренние ткани зубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

- Ортофосфорная кислота в составе напитка полностью размягчила дентин — основное вещество зуба, - рассказал стоматолог-ортопед клиники «Тонус Премиум» Илья Дурыманов. - Внешняя эмаль у пациента визуально сохранилась, но истончилась настолько, что скалывалась при легком касании медицинским инструментом.

Чтобы сохранить зубы, ему пришлось провести полную реставрацию зубов из композитных материалов. При этом все они остались живыми, из зубов даже не пришлось удалять нервы.

Чтобы снизить вред от употребления сладкой газировки, стоматологи советуют соблюдать несколько важных правил. Во-первых, если уж вы купили газировку, ее нужно по возможности выпивать за раз – это сократит время воздействия кислоты на зубы. При этом лучше всего пить ее через трубочку – так контакт с эмалью будет меньше. Сразу после употребления нужно прополоскать рот водой, а вот чистить зубы в этом момент не стоит. Лучше подождать не менее получаса, так вы не повредите размягченную эмаль.