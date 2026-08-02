Новый гуманитарный груз направили в зону СВО из Нижегородской области. ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

В день Дивеевских торжеств 1 августа из Нижегородской области был направлен очередной гуманитарный груз весом 15 тонн для бойцов в зону СВО. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Спасибо Нижегородской епархии, общественным организациям «Духовное наследие» и «Око любви» за большой вклад в дело снабжения защитников нашей Родины! – отметил Глеб Никитин.

По его словам, груз предназначен для военнослужащих из Нижегородской области, нижегородских медиков на Донбассе и размещенных в пунктах временного размещения мирных граждан.

В составе груза направлены медикаменты, медицинские изделия, хозяйственные инструменты, маскировочные сети и материалы для оборудования блиндажей.