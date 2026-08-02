Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника. Он обратился с поздравлением к работникам и ветеранам Горьковской железной дороги.

- Для Нижегородской области, расположенной в самом «сердце» России, железнодорожное сообщение всегда было и остается одним из самых востребованных и надежных, - отметил глава региона.

Глава региона напомнил, что Горьковская железная дорога включает в себя тысячи километров. Этот транспортный комплекс связывает нижегородские поселки и города со всеми остальными частями страны.

В последние годы в регионе проводится масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры – идет обновление подвижного состава, внедряются цифровые технологии. Одним из важнейших проектов стал запуск двухэтажного поезда «Буревестник». Им успели воспользоваться уже тысячи нижегородцев.

Еще одним важным направлением стал проект «Городской электрички», которая стала курсировать в самом Нижнем Новгороде.

- Труд железнодорожников во все времена пользовался особым почетом и уважением. Именно благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу отрасль демонстрирует неизменно высокие показатели, - подчеркнул Глеб Никитин.