В нижегородском метро запустят брендированный поезд, посвященный выборам. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России стартует просветительская акция по запуску брендированных поездов в метро, посвященных выборам-2026 . Они состоятся в сентябре. Акция стартует 3 августа в Москве, а затем аналогичные поезда запустят и в других российских городах. В Нижнем Новгороде брендированный поезд запустят 5 августа. Об этом сообщили представители Избирательной комиссии Нижегородской области.

- Главная задача проекта – напомнить гражданам, что менее чем через два месяца им предстоит сделать выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие пять лет, - говорится в сообщении.

Также пассажиры метро услышат об особенностях российской избирательно системы, которая не имеет аналогов в мире. Здесь прозвучит информация об основных этапах становления этой системы и главных технологических достижениях.

После Нижнего Новгорода аналогичные поезда запустят в Новосибирске. Всего в акции примут участие метрополитены трех российских субъектов.

- Эта акция носит символический характер, - объясняют организаторы. – Она приурочена не только к выборам в Госдуму девятого созыва, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России.