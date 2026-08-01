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НовостиЗвезды1 августа 2026 18:41

Выступление рэпера ATL приостановили на «Пари Фесте» в Нижнем Новгородевидео

Одному из зрителей стало плохо в толпе после активных танцев
Екатерина МАРКЕЛОВА
Выступление рэпера ATL приостановили на «Пари Фесте» в Нижнем Новгороде.

Выступление рэпера ATL приостановили на «Пари Фесте» в Нижнем Новгороде.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде выступление рэпера ATL приостановили. Это произошло из-за того, что одному из слушателей стало плохо в толпе. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места события.

Рэпер ATL приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить на фестивале «Пари Фест» (12+), который арошел 1 августа. У сцены собралось множество фанатов, которые громком подпевали его песням. Однако нашлись и те, кто устроил так называемый слэм - танцы, когда толпа людей беспорядчно бегает по кругу, толкается и сбивает друг друга с ног. После этого одному из участников процесса стало плохо.

Рэпер заметил происходящее и попросил позвать врача в толпу зрителей. Пока медики оказывали помощь, выступление приостановили. Продолжилось оно спустя семь минут. Перед возобновлением концерта ATL попросил фанатов быть осторожнее.

- Вы нам еще нужны! - сказал исполнитель.

Выступление рэпера ATL приостановили на «Пари Фесте» в Нижнем Новгороде