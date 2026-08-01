Концерт группы «Комната культуры» прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Группа «Комната культуры» выступила в Нижнем Новгороде 1 августа. Концерт на сцене «Ракушка» в Александровском саду прошел в рамках фестивале «Summer Sound x билайн» (16+). Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии.

Концерт под открытым небом был уютным и душевным, хотя собрал несколько сотен человек. Группа исполнила популярные треки: «Самолёты», «Поезда», «Первая любовь», «Море», «Все они о тебе» и другие.

- Все сегодня для вас! Спасибо, Нижний Новгород, за ваш прием, - обратился к аудитори солист группы Женя Трофимов.

Напомним, впереди жителей и гостей города ждут концерты «ZOLOTO», «Градусов», «Хаски» и других звездных групп и артистов.