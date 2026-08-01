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НовостиОбщество1 августа 2026 16:05

Суд обязал чиновников расселить жителей Павлово из аварийных домов

Предыдущее распоряжение признано незаконным
Елена ПАШКИНА
Суд обязал чиновников расселить жителей Павлово из аварийных домов

Суд обязал чиновников расселить жителей Павлово из аварийных домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Павловский суд рассмотрел административное дело о не расселении граждан из непригодных для жизни домов. В итоге ведомство обязало чиновников ускорить данный процесс и установило срок. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

По итогам судебного заседания ведомство приняло решение о признании распоряжения местной администрации незаконным. Речь идет о принятом 23 апреля постановлении, в котором сообщается, что отселение жильцов и снос домов планируется до 2030 года.

Отметим, что многоквартирные дома №3, №5, №6, №8, №14, №16, расположенные на улице Кооперативной, и дом №26 на улице Советской были признаны аварийными и подлежащими ликвидации еще в 2021 году.

В ходе судебного процесса 29 июля Павловский суд признал предыдущие постановление незаконным и обязал администрацию предпринять действия для расселения граждан из аварийных домов. Судом установлен срок до 31 декабря 2028 года.

Решение суда в законную силу не вступило.