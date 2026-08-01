Суд обязал чиновников расселить жителей Павлово из аварийных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Павловский суд рассмотрел административное дело о не расселении граждан из непригодных для жизни домов. В итоге ведомство обязало чиновников ускорить данный процесс и установило срок. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

По итогам судебного заседания ведомство приняло решение о признании распоряжения местной администрации незаконным. Речь идет о принятом 23 апреля постановлении, в котором сообщается, что отселение жильцов и снос домов планируется до 2030 года.

Отметим, что многоквартирные дома №3, №5, №6, №8, №14, №16, расположенные на улице Кооперативной, и дом №26 на улице Советской были признаны аварийными и подлежащими ликвидации еще в 2021 году.

В ходе судебного процесса 29 июля Павловский суд признал предыдущие постановление незаконным и обязал администрацию предпринять действия для расселения граждан из аварийных домов. Судом установлен срок до 31 декабря 2028 года.

Решение суда в законную силу не вступило.