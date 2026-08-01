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НовостиОбщество1 августа 2026 14:09

«Нижегородское метро» покупает Volga K50 за девять млн рублей

Аукцион состоится 20 августа
Елена ПАШКИНА
«Нижегородское метро» покупает Volga K50 за девять млн рублей

«Нижегородское метро» покупает Volga K50 за девять млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

МП «Нижегородское метро» покупает автомобиль марки Volga K50 в лизинг более чем за девять миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на портале государственных закупок.

Согласно документу, выбор поставщика будет осуществляться при помощи аукциона, который пройдет 20 августа. После того, как поставщик будет выбран, он должен доставить автомобиль в электродепо «Пролеторское» МП «Нижегородское метро».

В документе также отмечается, что Volga K50 предназначена для служебных целей, обеспечения транспортной доступности и выполнения уставных задач предприятия. Для покупки организация выделяет собственные средства. А срок лизинга составляет пять лет.

Отметим, что к покупаемому автомобилю есть требования, например, машина должна быть темного цвета.