Численность косуль, лосей и медведей увеличилась в Нижегородской области Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты ЗСНО обсудили вопросы состояния и развития охотничьего хозяйства в рамках заседания. Основной доклад своим коллегам представил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв. Об этом сообщается на официальном сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, охотничьи угодья региона охватывают 49 муниципальных образований. Общая площадь составляет более семи миллионов гектаров.

– Почти 80% этой территории закреплены за охотопользователями - 95 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя ведут здесь свою деятельность. Остальные 20% угодий, что составляет почти 1,5 миллиона гектаров, отнесены к категории общедоступных, где может охотиться любой гражданин при наличии разрешения, – отмечает ведомство.

Депутаты также посвятили время обсуждению состояния популяций диких животных. Установлено, что их количество остается стабильным, а численность некоторых стремительно растет. Например, поголовье лося увеличилось на 29%, но косули «обошли» рогатых животных по своей численности почти на 60%. Популяция медведей же увеличилась на 6,7%.

Однако помимо стремительного роста есть и сокращения. Так, численность кабанов снизилась на 88%. Напомним, что из-за угрозы АЧС начался отстрел кабанов в Нижегородской области.

– В Нижегородской области ведётся системная работа по поддержанию устойчивой численности животных. Мы пресекаем незаконную добычу и одновременно реализуем комплекс биотехнических мероприятий для восстановления и сохранения фауны, – подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

По словам министра, каждый год ведомство оформляет свыше 12 тысяч разрешений на добычу охоторесурсов. Он также отметил, что распределение разрешений на лося, медведя, кабана и косулю осуществляется через программу «Цифровой лес» при помощи генерации случайных чисел. Такой подход способствует прозрачности процедуры.

Еще на заседании обсудили работу государственных охотничьих инспекторов. На сегодняшний день в регионе уже работает 94 специалиста, благодаря которым выявляются и пресекаются нарушения.

– Природа Нижегородской области - наше общее достояние. Охрана и воспроизводство ресурсов, поддержание биоразнообразия - это большая и сложная работа, которая требует профессионального подхода, – подытожил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В конце мероприятия депутаты отметили, что использование цифровых технологий, например, системы «Цифровой лес», поможет в процессе взаимодействия между ведомством и гражданами.