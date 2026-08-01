11 проектов родителей из Нижнего Новгорода получат гранты общества «Знание» Фото: Российское общество "Знание", фотограф: Константин Бирюков

Конкурс инициатив родительских сообществ увеличил число победителей. Теперь еще 11 проектов из Нижегородской области получат гранты. Об этом сообщает Российское общество «Знание».

Известно, что изначально в качестве победителей были выбраны девять инициатив нашей области. Все они имели разные направления, но касались вопросов воспитания: «Духовно-нравственное воспитание», «Эстетическое воспитание», «Научное познание», «Физическое воспитание», «Гражданское воспитание», «Патриотическое воспитание», «Социализация подростков из группы риска».

– За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам конкурса денежную поддержку в виде гранта получат 20 проектов. Общий капитал грантов составляет более 20 миллионов рублей.

Победителями конкурса стали Нижегородская областная специальная коррекционная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, школа №177, Нижегородский губернский колледж, школа №26, детские сады №88 и №461, Сицкая средняя школа муниципального округа города Чкаловска, православная гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия Нижнего Новгорода.

Также победу одержали Курмышская средняя школа Пильнинского района, средняя школа №12 с кадетскими классами имени адмирала флота А.И. Сорокина города Арзамас и школа №2 в Красных Баках имени Героя Советского Союза Федора Федоровича Синявина.

Представители организации рассказали, что денежные средства будут переведены до 31 августа. А вот закончить свои проекты победителям нужно до 15 ноября 2026 года.

Отметим, что гранты получили 392 проекта из 66 регионов Российской Федерации.