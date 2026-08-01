45 машин передали отряду нижегородских резервистов «БАРС-НН». ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

45 единиц спецтехники накануне передали резервистам отряда «БАРС-НН». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Уверен, она сослужит защитникам нижегородского неба хорошую службу - и в учении, и на боевом дежурстве, - отметил Глеб Никитин. - «БАРС-НН» - это структура, бойцы которой служат исключительно на территории Нижегородской области. Их задача - защита нашего воздушного пространства.

Резервисты совмещают службу со своей постоянной работой, при этом получая ежемесячные федеральные выплаты в размере 50 тысяч рублей. В ходе службы они проходят подготовку и сборы, а также выходят на дежурства. Также в регионе действуют дополнительные меры поддержки для резервистов и их семей. Среди них бесплатный детский сад, питание в школе, спортивные секции, группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории, внеочередная бесплатная медпомощь.

ПО словам губернатора, в Нижегородской области и дальше будут развивать отряд резервистов «БАРС-НН».

- Сделаем всё, чтобы «барсы» и их семьи чувствовали постоянную поддержку и заботу от государства, - пообещал Глеб Никитин. - Спасибо бойцам за службу и за любовь к малой родине, которую они доказывают не словом, а делом!