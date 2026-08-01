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НовостиОбщество1 августа 2026 8:20

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 1 августа

Он начал действовать с 4:35 утра
Василий КРОТОВ

Режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области с 4:35 утра 1 августа. Соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- На территории Нижегородской области введен режим Беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие, телефон – 112, - говорится в сообщении.

Вслед за этим около 7 утра Росавиацией были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нижегородском аэропорту. Аналогичные меры были введены в Самаре, Саратове, Чебоксарах, Оренбурге, Казани и нескольких других приволжских городах.

Спустя час в нижегородском аэропорту ограничения были сняты.