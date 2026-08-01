61-летний водитель потерял сознание и погиб в ДТП в Нижегородской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина потерял сознание за рулем и умер. Страшное событие произошло в Павлове 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.

61-летний водитель ехал на автомобиле по улице Советской и врезался в дерево. По версии правоохранительных органов, мужчине стало плохо во время движения. Он потерял сознание, поэтому произошло столкновение. По всей вероятности, водитель скончался еще до аварии.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.